Названы сроки визита Махмуда Аббаса в Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить Россию с визитом в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Приблизительно в августе», – заявил собеседник агентства на вопрос о посещении Аббасом России.

До этого замминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что признание Палестины Западом сильно запоздало. Он подчеркнул, что независимость Палестины признал еще СССР, и это признание не было абстрактной декларацией, а повлияло на конкретные политические и дипломатические шаги.

В мае президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время переговоров в Москве заявили о необходимости деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее стало известно, что Израиль стремится закрепить за собой часть Палестины.