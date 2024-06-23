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В Британии заявили, что Украине придется принять условия России

UnHerd: военные успехи России вынудят Киев принять все условия Москвы

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Александр Кряжев/РИА Новости

Достижения российских военнослужащих на поле боя заставят Украину согласиться принять все условия России для окончания вооруженного конфликта. Об этом пишет обозреватель Арис Руссинос в статье для UnHerd.

«Летом Россия может добиться успехов на поле боя, вынудив Киев принять условия, которые сейчас отвергаются Украиной», — сказал он.

Руссинос отметил, что ряд западных чиновников признают такой исход вероятным, однако не говорят об этом во всеуслышание. Также эксперт напомнил, что недавно президент России Владимир Путин предложил новые условия для урегулирования конфликта, и они стали более жесткими, чем в начале конфликта.

До этого киевский политолог Константин Бондаренко предположил, что украинские власти попытаются обострить конфликт с Россией, чтобы подготовить общество к возможным мирным переговорам.

20 июня Путин заявил, что российская сторона готова к переговорам с Украиной на основе Стамбула и Минска.

Ранее Зеленский дал обещание украинцам.

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