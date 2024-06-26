В Польше рассказали, за сколько можно пересечь границу с Белоруссией

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что забор на границе страны с Белоруссией можно пройти за 25 секунд. Об этом он рассказал на сейме страны, передает РИА Новости.

«Двадцать пять секунд достаточно на раздвижение прутьев этого забора. Для этого применяются домкраты. Те, кто находятся с другой стороны, действуют быстро и умело», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в минувшие выходные на восточной границе Польши было отмечено значительное увеличение попыток прорыва со стороны нелегальных мигрантов. В субботу и воскресенье 22 и 23 июня мигранты пытались проникнуть в Польшу 330 раз — при том, что за три предыдущих дня польские пограничники зафиксировали 97 попыток нелегального перехода границы. Отмечается, что в этот раз мигранты вели себя «особенно агрессивно».

Помимо этого, в «буферной зоне» были задержаны трое проводников, помогавших мигрантам найти места для перехода польской границы.

С 13 июня в Польше ввели на границе с Белоруссией «буферную зону» в Гайновском и Белостокском районах. Власти Польши утверждают, что это сделано для обеспечения лучшей защиты рубежей государства и повышения безопасности пограничников.

Ранее для борьбы с мигрантами польские фермеры разлили на границе свиной навоз.