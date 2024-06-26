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На Западе обеспокоились разворотом Азии в сторону России

Bloomberg: Азия постепенно разворачивается от Запада в сторону России и Китая

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Страны Азии постепенно снижают свою зависимость от Соединенных Штатов, делая разворот в сторону России и КНР. Об этом пишет Bloomberg.

В качестве примера агентство приводит решение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который заявил о намерении страны вступить в БРИКС, где ключевые роли занимают Москва и Пекин.

В материале отмечается, что политическое объединение стало альтернативой Международному валютному фонду, который в 1990-х уничтожал экономику Азии. Кроме того, на сегодняшний день в регионе ключевым игроком является не США, а КНР, которую на Западе считают главной угрозой, говорится в тексте.

До этого бывший советник американского министерства обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент РФ Владимир Путин создал серьезные проблемы для США, подписав ряд стратегических соглашений с азиатскими странами.

Специалист назвал большим плюсом для российских властей усиление их влияния в КНДР и Вьетнаме. То же касается развития отношений Москвы с кубинским и венесуэльским руководствами, добавил он.

Ранее Путин рассказал, к чему стремится БРИКС.

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