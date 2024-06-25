Путин рассказал, к чему стремится БРИКС

БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира, свободного от диктатуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«БРИКС выступает локомотивом построения справедливого и демократического порядка, основывающегося на принципах подлинного равноправия, свободного от диктата и силового давления», — заявил он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

25 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что число государств, желающих присоединиться к работе межгосударственного объединения стран мира БРИКС, постоянно растет.

Днем ранее стало известно, что Россия считает необходимым активнее вовлекать Белоруссию в деятельность межгосударственного объединения стран мира БРИКС.

По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в настоящее время частью БРИКС хотят стать десятки государств.

Ранее в США оценили влияние на Запад визита Путина в КНДР.