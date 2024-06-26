Из декларации саммита по Украине по требованию Турции убрали одного подписанта

Турецкие власти заставили организаторов мирной конференции по Украине в Швейцарии обновить список подписантов итоговой декларации саммита, убрав из него греческий патриархат Стамбула. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

В материале отмечается, что изначально в списке подписантов числилась сама Турция, но не греческий патриархат Стамбула. По словам источника, последний в принципе не имел права подписывать упомянутый документ, так как патриархат принимал участие в мероприятии в качестве наблюдателя. Однако через несколько дней после окончания конференции соответствующая подпись все равно появилась в списке.

«После того как министерство иностранных дел [Турции] отреагировало на этот вопрос, швейцарские и украинские власти были вынуждены опубликовать новый список без подписи патриархата», — отметил источник.

Он добавил, что Анкара сразу сообщила организаторам саммита о своей позиции по поводу участия греческого патриархата Стамбула в мероприятии. Так как мнение турецкого руководства не было учтено, оно «незамедлительно отреагировало».

Конференция по Украине в Швейцарии состоялась в период с 15 по 16 июня. В том числе в нем принял участие Константинопольский патриарх Варфоломей, которого в Турции называют главой православной греческой общины района Фанар в Стамбуле. Власти республики не признают вселенский статус Константинопольской церкви, в том числе поэтому патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.

Ранее в МИД РФ высказались о возможности участия страны во втором мирном саммите по Украине.