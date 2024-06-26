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В Конституционном суде оценили решения МУС по аресту российских политиков

Зорькин заявил, что решения МУС по России не имеют правовых оснований

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Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин заявил, что ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест должностных лиц, в том числе президента Владимира Путина, бывшего министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, не заслуживают внимания и являются информационным шумом. Об этом говорится в докладе Зорькина, опубликованном на сайте суда.

В публикации Зорькин подчеркнул, для исполнения решений иностранных юрисдикций необходимо, чтобы они имели «хоть какое-то правдоподобие правового основания».

В связи с этим, по его словам, акты МУС о выдаче ордеров на арест российских должностных лиц являются «информационным шумом и в оценке на основе судебного суверенитета не нуждаются».

25 июня стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест бывшего главы Минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. До того, в марте 2023 года, МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Организация обвинила их в якобы незаконной депортации украинских детей.

Ранее Песков назвал абсурдным заявление прокурора МУС о стремлении к сотрудничеству с Россией.

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