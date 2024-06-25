Песков назвал абсурдным заявление прокурора МУС о стремлении к сотрудничеству с Россией

Заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) о стремлении к сотрудничеству с Москвой по ситуации на Украине абсурдно и беспредметно. Такое мнение выразил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков напомнил, что Россия не считает законными вердикты Международного уголовного суда и не признает его юрисдикцию. По этой причине ни малейшего повода для сотрудничества не существует.

25 июня стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест бывшего главы Минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Ордер выдала вторая палата предварительного производства МУС «в контексте ситуации в Украине за предполагаемые международные преступления», которые якобы были совершены в период «по меньшей мере с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года».

До того, в марте 2023 года, МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Организация обвинила их в якобы незаконной депортации украинских детей.

Ранее в Кремле прокомментировали желание прокурора МУС арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.