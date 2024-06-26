Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад во главе с Соединенными Штатами готовит новый виток эскалации конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал на заявления западных политиков о передаче Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности. По его словам, президент США Джо Байден бросит все силы, чтобы выжать из украинского конфликта политические дивиденды и выиграть предстоящие выборы главы государства.

Остановить эскалацию позволит только «угроза личных потерь» для Запада, поскольку с украинскими они не считаются, отметил Рогов.

«Для Запада украинцы — это те же русские. Для них особой разницы нет», — подытожил он.

До этого посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила, что Запад перестал бояться эскалации конфликта из-за поставок дальнобойного оружия Киеву. По ее словам, страх больше не влияет на принятие решений Западом по противостоянию Москвы и Киева.

Она напомнила, что два года назад сложно было представить снятие ограничений по использованию западного оружия для ударов по территории России. По ее словам, «угроз эскалации больше нет», и Москва это также понимает.

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