Экс-полковник СБУ анонсировал «генеральное сражение» в зоне СВО

В зоне спецоперации летом 2024 года начнется генеральное сражение, после которого Россия и Украина могут начать переговоры, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

«По моим расчетам, в августе-сентябре будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров», — считает экс-полковник.

Стариков заявил, что для предстоящего боестолкновения Запад готовит авиагруппу ВСУ, которая будет пытаться противостоять ударам российских управляемых авиабомб.

До этого в США сообщили, что президент Владимир Путин якобы ужесточил позицию по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии.

22 июня МИД России пообещал лишить Киев возможности бить по энергообъектам.

Ранее на Украине заявили о желании провести второй мирный саммит.