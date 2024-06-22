Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-полковник СБУ анонсировал «генеральное сражение» в зоне СВО

Стариков: в зоне СВО будет генеральное сражение, которое приведет к переговорам

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В зоне спецоперации летом 2024 года начнется генеральное сражение, после которого Россия и Украина могут начать переговоры, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

«По моим расчетам, в августе-сентябре будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров», — считает экс-полковник.

Стариков заявил, что для предстоящего боестолкновения Запад готовит авиагруппу ВСУ, которая будет пытаться противостоять ударам российских управляемых авиабомб.

До этого в США сообщили, что президент Владимир Путин якобы ужесточил позицию по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии.

22 июня МИД России пообещал лишить Киев возможности бить по энергообъектам.

Ранее на Украине заявили о желании провести второй мирный саммит.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами