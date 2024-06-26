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Арахамия рассказал, какой совет западных союзников привел к срыву переговоров в 2022 году

Арахамия: в 2022-м Украине посоветовали не обсуждать «эфемерные гарантии»

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Сергей Карпухин/POOL/РИА «Новости»

Во время переговоров о прекращении огня в 2022 году западные союзники Киева отказались давать Украине какие-либо твердые обещания поддержки и посоветовали «не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности». Об этом со ссылкой на депутата Давида Арахамию, возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщает американский журнал The Time.

Это стало одной из причин срыва переговорного процесса.

Издание напоминает, что длившиеся шесть недель переговоры в Стамбуле привели к согласованию в общих чертах предварительных контуров соглашения. Украина должна была отказаться от планов вступления в НАТО и обеспечить себе статус «постоянного нейтралитета», в обмен получив гарантии безопасности со стороны России и других стран. Москва была готова пойти на это, но Киев в итоге отказался от почти достигнутых договоренностей.

The Time отмечает, что в ноябре 2022 года после того, как Украина в военном отношении стала «набирать обороты», союзники «призывали Зеленского возобновить мирные переговоры с позиции силы». В частности, такое мнение высказывал глава объединенного комитета начальников штабов (генштаба) США генерал Марк Милли. Однако президент Украины не пошел на это.

14 июня 2024 года президент России Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что делает «конкретное предложение о мире». Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Лавров назвал самую реалистичную основу для урегулирования конфликта на Украине.

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