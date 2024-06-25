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В МИД РФ указали ХАМАС на необходимость освобождения россиян

Замглавы МИД РФ Богданов указал ХАМАС на необходимость освобождения россиян

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Khaled Abdullah/Reuters

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил зампредседателя политбюро палестинского движения ХАМАС Мусе Абу Марзуку о необходимости освобождения россиян, которые находятся в плену в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года и удерживаемых палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе двух российских граждан Александра Лобанова и Александра Труфанова», — следует из сообщения МИД РФ.

Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию вокруг сектора Газа. При этом Богданов заявил, что РФ готова содействовать объединению политических сил Палестины.

До этого сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС обещало освободить двух оставшихся в Газе россиян, но для этого выставило требование о прекращении огня. Дипломат уточнил, что говорил по телефону с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Мазруком и в числе других обсуждал и вопрос освобождения оставшихся в плену двух россиян. Он обратил внимание, что для этого требуется прекращение огня для того, чтобы ХАМАС смог передать россиян представителям МККК. Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнил, что необходимо «хотя бы затишье».

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