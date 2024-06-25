Американский посол обвинил Китай в затруднении диалога Вашингтона и Пекина

Власти Китая препятствуют нормализации диалога между Вашингтоном и Пекином. С таким утверждением в беседе с газетой Wall Street Journal выступил посол США в КНР Николас Бернс.

«Они говорят, что выступают за воссоединение между населением наших государств, но они предпринимают решительные шаги, чтобы сделать это невозможным», — отметил посол.

Вместе с тем Бернс раскритиковал Пекин за якобы попытки разжечь «антиамериканские настроения внутри страны».

Как отмечает издание, высказывание Бернса говорит о том, что среди официальных лиц США «растет беспокойство по поводу искренности Пекина в улучшении отношений».

До этого минкоммерции КНР заявляло, что Соединенным Штатам, предлагающим ограничить инвестиции в КНР, необходимо прекратить использовать торгово-экономические отношения в качестве оружия, Вашингтону нужно уважать законы функционирования рыночной экономики.

Ранее в Китае заявили о провале попыток США изолировать Россию.