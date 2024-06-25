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В ХАМАС сделали заявление о военной помощи со стороны РФ

Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: движение не просит военной помощи у РФ

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС не намерено просить у РФ военной поддержки в палестино-израильском конфликте. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук, который прибыл в Россию для встреч с МИД РФ.

Марзук уже провел переговоры с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

«Нет, мы не просили военную помощь. Война идет в Газе, Газа производит свое вооружение для ближнего боя», — подчеркнул он.

Марзук добавил, что в руководстве ХАМАС считают, что движение может обойтись своими силами в продолжающемся военном конфликте с Израилем.

До этого Марзук заявлял, что ХАМАС выразил готовность в первую очередь освободить двух израильтян, обладающих российским гражданством, при условии достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

По данным израильских официальных источников, в настоящее время в Газе находятся 120 заложников, из которых 39, по их утверждениям, не выжили.

Марзук отметил, что среди заложников нет россиян, только граждане Израиля с двойным гражданством, таким как мексиканское, американское, украинское и другие. Он также упомянул случай, когда одного россиянина освободили без сделки в знак благодарности президенту РФ Владимиру Путину за его позицию по Палестине.

Ранее сообщалось об отсутствии уверенности в США в том, что они смогут помочь Израилю в случае войны с Ливаном.

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