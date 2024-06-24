В США не уверены, что смогут помочь Израилю в случае войны с Ливаном

Соединенные Штаты, возможно, будут не в состоянии оказать полномасштабную поддержку Израилю в случае эскалации конфликта еврейского государства с ливанским движением «Хезболла», поскольку его военные возможности выше, чем у палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун, передает Reuters.

«С нашей точки зрения, учитывая расположение наших сил и близость расстояния между Ливаном и Израилем, нам труднее поддерживать их так же, как мы это делали еще в апреле (атака иранских БПЛА на Израиль. — прим. ред.)», — подчеркнул Браун.

По оценке военного, движение «Хезболла» более боеспособно, чем ХАМАС, с точки зрения общих возможностей и количества боеприпасов. Кроме того, как отметил он, Иран в случае эскалации конфликта Израиля и Ливана может «в большей степени» поддерживать «Хезболлу», чем ХАМАС в течение палестино-израильского конфликта.

До этого в Пентагоне сообщали, что проведение Израилем наступательной операции против шиитского движения «Хезболла» в Ливане может увеличить вероятность возникновения более широкого конфликта с участием Ирана и связанных с ним формирований.

Ранее «Хезболла» ударила по военной машине в Израиле.