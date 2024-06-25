В МИД назвали договор России с КНДР предупреждением

Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР является предупреждением для третьих стран, которые стремятся разрешить проблемы региона вооруженным путем. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.



«Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем», — подчеркнул он.

Как отметил замглавы МИД РФ, Россия неоднократно обращала внимание на то, что документ не направлен против интересов Южной Кореи и третьих стран в регионе.

Он напомнил, что главным дестабилизирующим фактором на полуострове является политика США, которые наращивают военное присутствие, проводя военные учения. Москва, отметил Руденко, рассматривает действия Соединенных Штатов в регионе как сдерживание России и Китая.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Медведев оценил перспективы развития отношений между РФ и Южной Кореей.