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Медведев оценил перспективы развития отношений между РФ и Южной Кореей

Медведев: отношения РФ и Южной Кореи продолжат ухудшаться из-за санкций

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Отношения России и Южной Кореи будут продолжать ухудшаться из-за того, что Сеул бездумно следует политике западных санкций против РФ. Об этом в своем англоязычном Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Отношения с Южной Кореей еще больше ухудшатся, учитывая их бездумное присоединение к антироссийским санкциям», - подчеркнул он.

Как отметил заместитель председателя Совбеза РФ, Сеул «суетится» из-за подписанного договора между РФ и КНДР о всеобъемлющем партнерстве. Россия, заявил Медведев, будет неукоснительно исполнять его, включая статьи о взаимной безопасности государств.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее КНДР предупредила США о риске мировой войны из-за действий на Украине.

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