В Германии указали на неожиданную проблему с истребителями F-16 для ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) вряд ли удастся использовать все поставленные истребители F-16, поскольку для этого недостаточно обученных пилотов, сообщает t-online.

В материале отмечается, что страны Запада пообещали Украине 60 истребителей, в то время как на данный момент для их использования подготовлено от 15 до 20 пилотов.

По мнению авторов, вина в таком развитии событий лежит на Соединенных Штатах, поскольку местные инструктора не смогли рассчитать, какое число летчиков они смогут подготовить. Как следует из текста, на сегодняшний день все американские учебные центры переполнены и не могут подготовить новых пилотов для ВСУ.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Business Insider писал, что уничтожение истребителей F-16 на территории Украины или их неудачное применение летчиками ВСУ может подорвать поддержку Киева со стороны Соединенных Штатов. Как следует из текста, возможный провал в использовании F-16 в зоне спецоперации навредит Украине в политическом плане и повлияет на мнение политиков США, которые сомневаются в необходимости помощи Киеву.

Ранее военный эксперт оценил сроки появления F-16 на Украине.