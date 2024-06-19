Военный эксперт оценил сроки появления F-16 Украине

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что американские истребители F-16 еще не скоро появятся на Украине. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, для принятия F-16 Украине необходимо подготовить аэродромы, по которым постоянно бьют российские военные, а также обучить персонал. Литовкин отметил, что аэродромы должны быть оснащены командирскими вышками и радиолокационными станциями. Кроме того, необходимы технико-эксплуатационные станции для обслуживания самолетов перед вылетом и после. Там, по словам полковника, должны работать специалисты, которые знают военно-технический английский язык, поскольку все инструкции, чертежи и пометки к запчастям сделаны на нем. Таких специалистов нужно порядка 40-50 человек.

Литовкин отметил, что на Украине уже уничтожены многие аэродромы, в числе которых могут быть и те, которые должны были принять F-16.

«Если же разместить истребители на территориях Польши или Румынии, то они станут целями для наших ракет», — добавил эксперт.