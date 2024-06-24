В США рассказали, что поможет продержаться Украине до 2025 года

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что в США уверены, что доходы от замороженных российских активов помогут Украине вести боевые действия до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы стали свидетелями того, как страны G7 согласились сформировать ресурсы, необходимые для продолжения этой борьбы. Это решение, как надеемся, вскоре подтвердится — оно заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для создания кредитного механизма, который позволит Украине получить от 50 до 60 миллиардов долларов», — сказал О'Брайен.

По его словам, данный кредитный механизм поможет «продолжать борьбу» до 2025 года.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение Евросоюза направить доходы от замороженных российских активов Украине в обход Венгрии бесстыдным нарушением красных линий.

Также стало известно, что страны ЕС смогли достичь договоренности по использованию странами Запада доходов от замороженных зарубежных активов РФ.

14 июня президент России Владимир Путин во время выступления в МИД заявил, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными.

Ранее стали известны сроки поставки помощи Киеву от замороженных активов России.