Маск назвал оружие для войн будущего

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что войны будущего будут вестись с помощью дронов. Об этом он написал в соцсети Х.

«Войны будущего — это войны дронов», — написал Маск под публикацией, где говорилось о том, что в конфликте на Украине стороны массово применяют дешевые БПЛА.

В посте также отмечалось, что сейчас наблюдается переломный момент, как переход от применения конной кавалерии в Первой мировой войне к использованию танков и самолетов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки в зону специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплексов контрбатарейной борьбы и других систем поражения. Глава государства добавил, что будет продолжаться работа над другим высокотехнологичным вооружением.

Ранее Маск назвал авианосцы устаревшим оружием.