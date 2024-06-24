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Сийярто раскритиковал решение ЕС по доходам от активов РФ в обход Венгрии

Сийярто назвал переходом красных линий решение ЕС по активам РФ в обход Венгрии

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение Евросоюза направить доходы от замороженных российских активов Украине в обход Венгрии бесстыдным нарушением красных линий. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня было заявлено, что ЕС использует всего 1,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок оружия Украине, при том, что Венгрия не согласна с этим, но полностью нарушая правила ЕС, Венгрию просто-напросто исключили из принятия решения», — заявил Сийярто.

До этого стало известно, что страны ЕС смогли достичь договоренности по использованию странами Запада доходов от замороженных зарубежных активов РФ.

14 июня президент России Владимир Путин во время выступления в МИД заявил, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными.

Ранее стали известны сроки поставки помощи Киеву от замороженных активов России.

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