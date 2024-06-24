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Стали известны сроки поставки помощи Киеву от замороженных активов России

ЕС передаст первый транш помощи Киеву из доходов от активов РФ на следующей неделе

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Global Look Press

Первые финансы из доходов от российских активов на помощь Украине должны поступить на следующей неделе. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран сообщества, передает РИА Новости.

«У нас есть доходы от замороженных активов России. Мы должны их использовать, избегая каких-либо преград. Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев», — заявил он.

Дипломат добавил, что рассчитывает, что данное решение не будет заблокировано, как ряд других, касающихся финансирования военной помощи Киеву.

Жозеп Боррель также заявил, что Венгрия может не участвовать в реализации решения ЕС по использованию прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что страны ЕС обсудят этот вопрос.

24 июня сообщалось, что страны ЕС смогли достичь договоренности по использованию странами Запада доходов от замороженных зарубежных активов РФ.

14 июня президент России Владимир Путин во время выступления в МИД заявил, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.

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