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В ООН сообщили, что осведомлены об ударе ВСУ по Севастополю

В УВКПЧ ООН осведомлены об атаке ВСУ по Севастополю и проверяют информацию

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Defense Ministry/Global Look Press

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомелно об ударе ВСУ по пляжу в Севастополе и стремится проверить имеющуюся информацию. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель управления Элизабет Троссел.

«Мы ознакомились с сообщениями о большом числе жертв, в том числе среди детей, что вызывает тревогу, в результате нападения в Севастополе в воскресенье, и о том, что местные власти выступили с заявлениями о том, что эти жертвы стали результатом применения кассетных боеприпасов (со стороны Вооруженных сил Украины. – прим. ред.)», — отметила она.

Троссел добавила, что у управления нет доступа в Крым, однако в ООН «пытаются проверить как можно больше» данных относительно происшествия.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 14 пациентов, пострадавших при ракетном ударе, находятся в тяжелом состоянии. По его словам, было принято решение об эвакуации 22 пациентов из Севастополя, в том числе 11 детей, в Федеральные центры и больницы Москвы.

Ранее военный эксперт призвал к жесткому ответу на удары по Севастополю.

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