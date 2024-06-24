Военный эксперт привал к жесткому ответу на удары по Севастополю

Россия должна жестко ответить на удары украинских войск дальнобойными ракетами по Севастополю. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Он подчеркнул, что Москве не нужно обращать внимание на «верещание Запада».

«Я не думаю, что слезы киевлян — они легче, нежели слезы крымчан. Вы понимаете, о чем я говорю. Да, война — это не игра в месть. Но нужно нанести такую ответку, чтобы враг сам выбросил белый флаг и сказал: давайте больше не будем», — сказал Баранец.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Как сообщили в российском Минздраве, в результате пострадали 124 человека, в том числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на США: по заявлению ведомства, все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки Соединенных Штатов.

24 июня в Севастополе объявлено днем траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, устанавливаются причастные к нападению лица.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.