РФ поднимет вопрос об атаке на Севастополь на ближайшем Постсовете ОБСЕ

Российские дипломаты планируют поднять вопрос об атаке украинских войск на Севастополь на ближайшем заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство РФ при данной структуре.

Ожидается, что встреча состоится 4 июля.

«Российская сторона намерена поднять тему ударов по Севастополю американскими ракетами ATACMS на ближайшем Постсовете ОБСЕ», — говорится в заявлении.

23 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю, использовав для этого пять оперативно-тактических ракет ATACMS. Снаряды были оснащены кассетными боевыми частями.

Сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом пятый успел детонировать. По последней информации, из-за падения осколков на землю пострадал 151 человек. Из них 82 понадобилась госпитализация. Еще четверых человек, включая двоих несовершеннолетних, спасти не удалось.

На следующий день глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к ряду международных организаций с требованием осудить атаку украинских войск на Севастополь. В том числе это касается ООН, ОБСЕ и Европейского союза (ЕС).

Ранее в министерстве обороны США отказались комментировать удар ВСУ по Севастополю.