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Еврокомиссия собирается начать расследование против Telegram

ЕК готовит расследование против Telegram из-за неточных данных о пользователях

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Йоурова заявила, что ЕК собирается начать расследование против мессенджера Telegram после подозрений в том, что он приводит недостоверные данные о числе пользователей. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

«Я не доверяю Telegram. Я не верю, что у них всего 42 миллиона пользователей. Мы в комиссии убеждены, что у сервиса уже давно более чем 45 миллионов пользователей. Европейская комиссия сейчас проверяет, стоит ли нам начать расследование», — сказала Йоурова.

2 июня заместитель главы Еврокомиссии Вера Йоурова в интервью агентству Bloomberg сообщила, что ЕК проверит число пользователей Telegram из стран-членов Евросоюза (ЕС) для изучения принципа работы мессенджера. Она сообщила, что по официальным данным Telegram, в нем зарегистрированы 42 миллиона пользователей из стран Евросоюза.

По ее словам, если реальное число пользователей окажется выше обозначенного, то Еврокомиссии придется «глубоко изучить Telegram». Йоурова напомнила, что, согласно закону о цифровых услугах, платформы берут на себя обязательство по борьбе с распространением дезинформации, наркотрафиком и контрабандой.

Ранее в Общественной палате РФ презентовали новый инструмент борьбы с фейками.

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