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В США рассказали о мощном сигнале Путина Западу

AP: Путин послал Западу мощный сигнал визитом в Северную Корею

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею является мощным и тревожным сигналом для Запада на фоне углубления отношений России и КНДР. Об этом пишет агентство Associated Press.

«На прошлой неделе прозвучал сильный сигнал: в условиях растущей конфронтации с США и их союзниками по поводу Украины российский лидер готов бросить вызов Западу», — говорится в сообщении агентства.

Издание отмечает, что визит Путина в КНДР «усилил обеспокоенность в Вашингтоне и Сеуле». Как сообщает Associated Press, США и Южная Корея рассматривают углубление отношений России и Северной Кореи «как альянс».

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее в Японии испугались «непонятных деталей» в договоре РФ и КНДР.

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