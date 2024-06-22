В Японии обеспокоены «непонятными деталями» в договоре РФ и КНДР

В договоре о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Северной Кореей есть «непонятные тонкие детали», касающиеся ядерного потенциала, они вызывают беспокойство Токио. Об этом заявил японский политолог Итиё Исикава в эфире телеканала BS Fuji.

«В этом договоре есть непонятные тонкие детали. Вот они-то как раз и вызывают беспокойство», — подчеркнул эксперт (цитата по РИА Новости).

По словам Исикавы, речь идет о том, что российский президент Владимир Путин при заключении договора «специально подчеркнул» наличие у Пхеньяна собственного ядерного потенциала. Фактически президент РФ заявил, что Северная Корея не нуждается в помощи ядерного потенциала России, высказал мнение политолог. Это, по его словам, вызывает беспокойство.

Россия, добавил Исикава, стремится ослабить сдерживающий военный потенциал США между Европой и Азией, «распылив» его по огромной территории. Благодаря углублению партнерства РФ и КНДР после подписания договора о партнерстве такая цель стала достижимой для России.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

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