Экс-премьер Украины оценил возможность переговоров РФ и США по ядерным рискам

Соединенные Штаты могут начать неформальный и непубличный диалог с Россией по ядерным рискам, поскольку в Вашингтоне понимают последствия ядерной эскалации. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Есть надежды на то, что может возникнуть неформальный и не публичный диалог, который выльется в некий конкретный договор», — подчеркнул он.

Как отметил бывший украинский политик, в случае такого развития событий президенту Украины Владимиру Зеленскому также придется выполнять условия потенциального соглашения. Азаров напомнил, что Вашингтон имеет «стопроцентное влияние» на существующее сегодня руководство Украины.

До этого сообщалось, что США открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к текущему конфликту на Украине.

Таким образом в Вашингтоне прокомментировали одно из заявлений российского президента Владимира Путина, сделанное в ходе пресс-конференции 20 июня. Тогда глава государства допустил возможность внесения изменений в ядерную доктрину страны. Тем не менее он уточнил, что пока Москва не нуждается в возможности нанесения превентивных ядерных ударов.

Ранее экс-советник Трампа призвал США провести ядерные испытания.