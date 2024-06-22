Британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж не боится прямо рассказать о причинах украинского конфликта и возложить на НАТО ответственность за эскалацию ситуации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить НАТО в этом кризисе», — прокомментировал он высказывание Фараджа о том, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и ЕС.

Пушков предположил, что после таких слов британского политика на него набросятся «свора посредственностей» на его родине, однако «Фарадж им не по зубам».

До этого Фарадж заявлял, что Россия может продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине «бесконечно», если западные союзники Киева не прекратят оказывать ему финансовую поддержку.

Ранее в Британии признали, что позиции Украины для переговоров слабеют.