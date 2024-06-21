Лавров обвинил НАТО в желании в одиночку решать вопросы безопасности в Евразии

Страны НАТО стремятся помешать созданию евразийской системы безопасности, однако ее формирование неминуемо. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«НАТО всячески будет препятствовать таким справедливым процессам (созданию новой архитектуры безопасности в Евразии. – Прим. ред.)», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что процесс формирования евразийской системы безопасности является безальтернативным. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласны с соответствующим развитием событий, добавил глава МИД.

14 июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил.

По словам российского президента, настало время для обсуждения системы безопасности для Евразии, которая будет подразумевать двусторонние и многосторонние гарантии коллективной безопасности.

Он добавил, что новая система архитектуры должна быть открыта для всех — и для стран Европы, и для стран НАТО, так как «мы живем на одном континенте» и «географию поменять нельзя».

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