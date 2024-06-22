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Посол РФ в США намерен задать представителям Белого дома один вопрос

Посол РФ в США Антонов намерен спросить в Белом доме, «куда катится Америка»

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Alexander Zemlianichenko/AP

Российский посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что вскоре встретится с представителями Белого дома и в этой связи намерен задать им вопрос, «куда катится Америка в отношениях с Россией». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«В ближайшие дни у меня предстоит встреча с представителями Белого дома. Я хочу… конкретно поставить данный вопрос перед ними, чтобы нам дали четкий и ясный ответ, куда катится Америка в отношениях с Российской Федерацией», — подчеркнул дипломат.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возвращение России к диалогу по стратегической стабильности невозможно без пересмотра антироссийской линии США.

Он отметил, что диалог по стратегической стабильности с Вашингтоном был полностью свернут по его вине.

21 июня президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы к широкому международному обсуждению вопросов безопасности, в том числе с НАТО.

Ранее Медведев назвал условие для переговоров с США.

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