Посол РФ в США намерен задать представителям Белого дома один вопрос

Российский посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что вскоре встретится с представителями Белого дома и в этой связи намерен задать им вопрос, «куда катится Америка в отношениях с Россией». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«В ближайшие дни у меня предстоит встреча с представителями Белого дома. Я хочу… конкретно поставить данный вопрос перед ними, чтобы нам дали четкий и ясный ответ, куда катится Америка в отношениях с Российской Федерацией», — подчеркнул дипломат.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возвращение России к диалогу по стратегической стабильности невозможно без пересмотра антироссийской линии США.

Он отметил, что диалог по стратегической стабильности с Вашингтоном был полностью свернут по его вине.

21 июня президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы к широкому международному обсуждению вопросов безопасности, в том числе с НАТО.

Ранее Медведев назвал условие для переговоров с США.