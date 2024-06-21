Медведев назвал условие для переговоров с США

Переговоры с США по стратегическим наступательным вооружениям возможны только после их отказа от поддержки Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«США вполне серьезно предлагают нам договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ.

Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО», — написал он.

11 июня Белый дом выступил против предложения конгресса США запретить обмен данными с Россией в рамках положений договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В апреле США выразили готовность отказаться от контрмер по ДСНВ при условии возвращения России к соблюдению своих обязательств. Москва временно приостановила свое участие в договоре еще в прошлом году. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры на эту тему невозможны, пока Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

Ранее Медведев призвал Украину поскорее принять предложение Путина.