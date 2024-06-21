Экс-главком НАТО обеспокоился союзом России и Вьетнама

Бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предупредил, что Соединенным Штатам следует внимательно следить за развитием отношений России и Вьетнама после визита Владимира Путина в Ханой. Его слова приводит MSNBC.

Ставридис подчеркнул, что Вашингтону необходимо наблюдать за «этим флангом». Он также признался, что кадры встречи Путина и президента Вьетнама То Лама вызвали у него опасения.

По его словам, наличие партнеров за рубежом играет важную роль.

Ранее президент России Владимир Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем. Российский лидер заявил о хороших перспективах развития двусторонних отношений на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу.

CNN писал, что визит Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам демонстрирует провал попыток Запада изолировать Россию, поскольку Москва наращивает контакты с дружественными странами и пытается сформировать новый глобальный миропорядок.

Ранее стало известно, что США направят помощника госсекретаря во Вьетнам на фоне визита Путина.