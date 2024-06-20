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США направят помощника госсекретаря во Вьетнам на фоне визита Путина

США направят помощника госсекретаря Критенбринка во Вьетнам после визита Путина

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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Государственный департамент США сообщил, что помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит Вьетнам в предстоящие выходные, чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». Об этом сообщает Reuters.

В госдепе уточнили, что Критенбринк «подтвердит поддержку Соединенными Штатами сильного, независимого, жизнеспособного и процветающего Вьетнама и обсудит общие цели на министерских встречах, связанных с АСЕАН [Ассоциация государств Юго-Восточной Азии]».

Ранее президент России Владимир Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем. Российский лидер заявил о хороших перспективах развития двусторонних отношений на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу.

До этого агентство Bloomberg писало, что власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента Российской Федерации Владимира Путина. В публикации отмечается, что Ханой видит в российской стороне стратегическую защиту, а также поддержку по целому ряду направлений, например, в сфере энергетики и вооружений.

Ранее президент Вьетнама назвал сферы сотрудничества страны с Россией.

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