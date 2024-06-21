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В Британии заявили, что визит Путина в Азию обернулся для США катастрофой

Эксперт Меркурис: визит Путина в КНДР и Вьетнам превратился в катастрофу для США

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Визит российского президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам стал неожиданностью для США, такое развитие событий отметило «катастрофическую неделю» для внешней политики Вашингтона. Об этом в беседе с YouTube-каналом Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Россия предпринимает дипломатические шаги, которые никто в Вашингтоне не мог предвидеть… Именно это происходит, когда ты не ведешь дипломатию, а придерживаешься политики вооруженных конфликтов и войн, желая наложить санкции на всех», — подчеркнул аналитик, комментируя поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам.

По мнению Меркуриса, одной из важных задач Соединенных Штатов было не допустить сближения РФ и КНДР.

Как отметил эксперт, в целом неделя для внешней политики США «была просто катастрофической», поскольку конференция в Швейцарии по Украине провалилась, а на Ближнем Востоке продолжает развиваться кризис, который выходит из-под контроля США.

До этого издание Advance сообщало, что государственный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР стал прямым сигналом для США о том, что Россия начала стремительно укреплять связи со своими партнерами.

Ранее сообщалось, что США хотят получить информацию от Вьетнама о визите Путина.

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