США хотят получить информацию от Вьетнама о визите Путина

США рассчитывают получить от Вьетнама информацию об итогах визита президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«У нас там есть посольство, и они, конечно, в свое время проведут соответствующие беседы со своими коллегами во вьетнамском правительстве по этому вопросу», — заявил он.

Государственный департамент США ранее сообщил, что помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит Вьетнам в предстоящие выходные, чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

До этого Владимир Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем. Российский лидер заявил о хороших перспективах развития двусторонних отношений на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу.

CNN писал, что визит Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам демонстрирует провал попыток Запада изолировать Россию, поскольку Москва наращивает контакты с дружественными странами и пытается сформировать новый глобальный миропорядок.

Ранее во Вьетнаме показали портрет Путина, созданный тенью от берез и коня.