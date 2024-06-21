Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили шансы «переиграть» США в союзе с Вьетнамом и КНДР

Сенатор Джабаров: у РФ в союзе с Вьетнамом и КНДР большие шансы переиграть США

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что благодаря сотрудничеству с Китаем, Вьетнамом и КНДР у Москвы есть все шансы переиграть США, которые возглавляют антироссийскую коалицию. Его слова приводит «Парламентская газета».

«Важно, что таких договоров больше не заключают в мире, это редкая форма. Мы не знаем пока его полного содержания. Там наверняка есть и закрытые статьи, это правильно. Нечего врагам знать, о чем мы договариваемся с друзьями», — заявил Джабаров, комментируя договор между Россией и КНДР.

Он подчеркнул, что подписанный документ открывает самые широкие возможности для сотрудничества, в том числе в сфере обороны. По его словам, с такими друзьями, как Китай, Вьетнам и КНДР у России «большие шансы переиграть американцев».

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее в Китае заявили о провале попыток США изолировать Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами