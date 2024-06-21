В Совфеде оценили шансы «переиграть» США в союзе с Вьетнамом и КНДР

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что благодаря сотрудничеству с Китаем, Вьетнамом и КНДР у Москвы есть все шансы переиграть США, которые возглавляют антироссийскую коалицию. Его слова приводит «Парламентская газета».

«Важно, что таких договоров больше не заключают в мире, это редкая форма. Мы не знаем пока его полного содержания. Там наверняка есть и закрытые статьи, это правильно. Нечего врагам знать, о чем мы договариваемся с друзьями», — заявил Джабаров, комментируя договор между Россией и КНДР.

Он подчеркнул, что подписанный документ открывает самые широкие возможности для сотрудничества, в том числе в сфере обороны. По его словам, с такими друзьями, как Китай, Вьетнам и КНДР у России «большие шансы переиграть американцев».

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее в Китае заявили о провале попыток США изолировать Россию.