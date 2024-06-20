В США обеспокоились договором о сотрудничестве России и КНДР

Подписание договора о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян стало ударом по Соединенным Штатам, поскольку стороны обязались повысить объемы торговли и помогать друг другу в случае нападения. Об этом пишет The Hill.

«Договор, подписанный президентом России Владимиром Путиным с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время двухдневного государственного визита, является крупнейшим договором, подписанным Москвой за последние годы», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что это произошло на фоне попыток США ослабить Россию в конфликте на Украине и удержать КНДР «от еще более агрессивных действий».

«США пытались изолировать обе страны, но первый визит Путина в Северную Корею за 24 года стал противодействием влиянию Вашингтона, поскольку он и Ким углубили союз, который был создан в прошлом году», — указывают авторы.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее политолог рассказал, что может быть в закрытых пунктах договора между РФ и КНДР.