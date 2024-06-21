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Таракан прервал брифинг госдепа США

The Hill: крупный таракан прервал брифинг госдепа США

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Depositphotos

Официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер был вынужден на несколько секунд прервать брифинг для прессы из-за «большого таракана», которого заметил «над головой» одного из репортеров. Об этом пишет The Hill.

«Ненавижу перебивать, там на стене, прямо над вашей головой, большой таракан. Извините, что прерываю, но это довольно большая проблема», — со смехом сказал представитель Госдепа, обращаясь к журналисту.

Через несколько секунд он вернулся к брифингу, заметив, что ему не следовало упоминать таракана.

«Теперь залу будет трудно сосредоточиться на очень важных сообщениях, которые я должен донести», — сказал Миллер.

Спустя несколько минут насекомое было ликвидировано, отмечает The Hill.

До этого пес главы Белого Дома Джо Байдена покусал еще одного агента Секретной службы. Агент пояснил, что овчарка президента США Коммандер укусила его за левую руку, в момент, когда сотрудник Секретной службы пытался подойти к Байдену.

Ранее мэр Нью-Йорка заявил о ненависти к крысам и анонсировал саммит по борьбе с ними.

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