Таракан прервал брифинг госдепа США

Официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер был вынужден на несколько секунд прервать брифинг для прессы из-за «большого таракана», которого заметил «над головой» одного из репортеров. Об этом пишет The Hill.

«Ненавижу перебивать, там на стене, прямо над вашей головой, большой таракан. Извините, что прерываю, но это довольно большая проблема», — со смехом сказал представитель Госдепа, обращаясь к журналисту.

Через несколько секунд он вернулся к брифингу, заметив, что ему не следовало упоминать таракана.

«Теперь залу будет трудно сосредоточиться на очень важных сообщениях, которые я должен донести», — сказал Миллер.

Спустя несколько минут насекомое было ликвидировано, отмечает The Hill.

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