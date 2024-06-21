В Кремле сообщили, что отдельной встречи глав Минобороны РФ и КНДР не было

Отдельной встречи министров обороны России и Северной Кореи во время визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян не было. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — сказал Песков.

Государственный визит Путина в КНДР состоялся 18-19 июня.

Переговоры лидеров двух стран в резиденции «Кымсусан» продлились полтора часа. С российской стороны поучаствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и другие чиновники.

Путин и Ким подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ.

Российский президент выразил надежду, что договоренности между Москвой и Пхеньяном станут сдерживающим фактором для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не переросла в горячую фазу.

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын покормили белых рысаков.