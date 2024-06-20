В США назвали возможность поставок российского оружия КНДР «невероятно тревожной»

Государственный департамент США заявил, что возможность поставок оружия Северной Корее из России вызывает «невероятное беспокойство», передает Reuters.

«Это, конечно, дестабилизировало бы Корейский полуостров, и потенциально могло бы... это нарушило бы резолюции Совета Безопасности ООН, которые поддержала сама Россия», — сказал журналистам пресс-секретарь ведомства Мэтью Миллер.

До этого правительство Южной Кореи заявило, что пересмотрит свою позицию по поставкам оружия Украине в ответ на Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который 19 июня заключили Россия и КНДР. Ключевой в договоре стала четвертая статья, согласно которой, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь.

Президент РФ Владимир Путин предостерег Сеул от этого шага, заявив, что поставки вооружения будут ошибкой. По его словам, если Южная Корея все-таки пойдет на него, то Москва примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся руководству страны.

Ранее Путин допустил поставки оружия в КНДР в ответ на помощь Запада ВСУ.