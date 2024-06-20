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Таиланд намерен вступить в БРИКС на предстоящем саммите в Казани

МИД: Таиланд надеется вступить в БРИКС на предстоящем саммите в Казани

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Themba Hadebe/AP

Официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявил, что Бангкок надеется вступить в БРИКС на предстоящем саммите объединения в Казани. Его слова приводит РИА Новости.

Пхалангкун заявил, что Таиланд уже передал России официальное письмо о намерении вступить в БРИКС на правах полноправного члена.

«Теперь в БРИКС будут обсуждать этот вопрос на разных уровнях по возрастающей: с уровня старших должностных лиц до уровня лидеров стран. Мы надеемся, что результат будет положительным и Таиланд вступит в объединение на саммите БРИКС в Казани, в России, в октябре текущего года», — сказал он.

По словам представителя МИД Таиланда, вступлением в БРИКС страна намерена повысить свою международную роль и стать частью объединения развитых и развивающихся стран, которые играют важную роль в формировании международной повестки и дальнейшего развития человечества.

14 июня появился полный список стран, которые на приближающемся октябрьском саммите БРИКС в Казани хотят присоединиться к организации, — и среди этого списка указана в том числе не имеющая полноценного международного статуса Палестина.

Список потенциальный кандидатов состоит из 29 стран: от Африки поступили заявки от Алжира, Марокко, Нигерии, Чада, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Сенегала, Зимбабве и Южного Судана, от Азии — от Азербайджана, Бангладеш, Бахрейна, Индонезии, Казахстана, Кувейта, Палестины, Пакистана, Сирии, Таиланда, Вьетнама, Шри-Ланки и Турции, а также из Латинской Америки — Боливия, Венесуэла и Гондурас и из Европы — Белоруссия.

Ранее Путин оценил способность БРИКС стать одной из ключевых международных структур.

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