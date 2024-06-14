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Путин оценил способность БРИКС стать одной из ключевых международных структур

Путин предсказал, что БРИКС станет одним из стержневых регулирующих институтов в мире

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Sputnik/Mikhail Klimentyev/Reuters

БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов в мире, заявил российский президент Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства 14 июня прибыл к зданию министерства иностранных дел страны на Смоленской площади в Москве. Он приехал ради встречи с руководством внешнеполитического ведомства, которая проходит в расположенном по соседству с МИД РФ здании пресс-центра.

В ходе мероприятия Путин обратил внимание на растущий интерес международного сообщества к работе БРИКС. Российский лидер назвал эту организацию «уникальным объединением», которое обладает потенциалом для становления одной из основ многополярной системы мира.

«Такой образ будущего созвучен с устремлением абсолютного большинства стран мира», — подчеркнул глава государства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

14 июня газета «Известия» со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве РФ опубликовала полный список стран, которые изъявили желание вступить в БРИКС. Всего в него попало 29 государств, включая Белоруссию и даже не имеющую полноценного международного статуса Палестину.

Ранее Путин прокомментировал желание Турции стать страной — членом БРИКС.

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