Путин назвал договор России и КНДР «сдерживающим фактором»

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что договоренности между Москвой и Пхеньяном станут сдерживающим фактором для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не переросла в горячую фазу. Его слова приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что корейский кризис носит тлеющий характер. По его словам, Россия исходит из того, что заключенные с КНДР договоренности будут «в известной степени сдерживающим фактором».

Российский лидер отметил, что в подписанном документе нет новизны, и он практически полностью воспроизводит договор, который раннее утратил действие с истечением срока.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ, который подписали президент России Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Документ состоит из 23 статей, который охватывают целый ряд сфер. Также договор бессрочный и заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2000 года.

Ранее в Белом доме выразили беспокойство из-за договора России и КНДР.