Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме выразили беспокойство из-за договора России и КНДР

Белый дом: США обеспокоены, но не удивлены договором России и Северной Кореи

close
100%
Depositphotos

США обеспокоены, но не удивлены договором, который заключили Россия и КНДР. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ, который подписали президент России Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Документ состоит из 23 статей, который охватывают целый ряд сфер. Также договор бессрочный и заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2000 года.

18 июня Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день президент РФ провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Путин рассказал, о чем они с Ким Чен Ыном говорили в ходе переговоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами