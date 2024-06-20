В Белом доме выразили беспокойство из-за договора России и КНДР

США обеспокоены, но не удивлены договором, который заключили Россия и КНДР. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ, который подписали президент России Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Документ состоит из 23 статей, который охватывают целый ряд сфер. Также договор бессрочный и заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2000 года.

18 июня Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день президент РФ провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Путин рассказал, о чем они с Ким Чен Ыном говорили в ходе переговоров.