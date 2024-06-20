Путин объяснил договор с КНДР складывающейся в мире обстановкой

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о договоре с КНДР, заявил, что складывающаяся в мире обстановка требует укрепления нормативно-правовой базы с другими государствами, в первую очередь на важных направлениях. Его слова приводит РИА Новости.

«Обстановка в мире складывается таким образом, что требует укрепления нормативно-правовой базы с нашими партнерами, особенно на тех направлениях, которые мы считаем важными, в том числе с учетом того, что складывается в Азии», — указал российский лидер.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

В связи с этим The Hill писала, что подписание договора о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян стало ударом по Соединенным Штатам, поскольку стороны обязались повысить объемы торговли и помогать друг другу в случае нападения.

Ранее на Западе обеспокоились, что Россия превратит КНДР в ведущую ядерную державу.