На Западе обеспокоились, что Россия превратит КНДР в ведущую ядерную державу

Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены, что сотрудничество Пекина и Москвы поможет КНДР стать мощной ядерной державой. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, которые ссылаются на данные разведки, в Вашингтоне и Европе растет обеспокоенность, что Ким Чен Ын при помощи России намерен преодолеть «последнее большое технологическое препятствие на пути превращения своей страны в полноценную ядерную державу».

При таком развитии событий ядерные боеголовки Северной Кореи смогут достигать любого американского города, уточняют собеседники NYT.

До этого газета The Hill писала, что подписание договора о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян стало ударом по Соединенным Штатам, поскольку стороны обязались повысить объемы торговли и помогать друг другу в случае нападения.

Ранее в США раскрыли последствия визита Путина в Северную Корею.