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Путин выразил готовность к переговорам с Украиной

Путин: Россия готова к переговорам с Украиной на основе Стамбула и Минска

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российская сторона готова к переговором с Украиной на основе Стамбула и Минска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам, завершая государственный визит во Вьетнам, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка, что-то будет меняться. В том числе будут наши условия в зависимости от ситуации на земле», — указал президент РФ.

По его словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной.

«У нас эти предложения с нашей стороны лежат на столе, пожалуйста. Это уже не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра» — продолжил Путин.

При этом он подчеркнул, что если для переговоров Киев будет настаивать на выводе российских войск, то «этого никогда не случится».

До этого сообщалось, что на Украине социологические службы фиксируют рост числа граждан, готовых к компромиссам с Россией, а рейтинг Владимира Зеленского падает. Так. по данным Киевского международного института социологии (КМИС), на текущий момент 58 процентов граждан Украины считают, что власти не должны идти на компромиссы с Россией. В мае 2022 года такую позицию озвучили 80 процентов опрошенных. При этом 30 процентов респондентов сейчас выступают за переговоры.

Ранее Зеленский дал обещание украинцам.

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